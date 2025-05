Esposa de Gregorio Pernía, quien espera el sexto hijo del actor, desvela si tiene cirugías

Desde que anunciaron que están esperando un bebé, Gregorio Pernía y Érika Farfán han recibido la atención de sus millones de seguidores en redes sociales. Recientemente, la mujer apareció en Instagram para publicar una serie de fotografías en las que aparece al natural, revelando de esta forma qué opina sobre las cirugías estéticas.

Inicialmente, Farfán recordó que las mujeres colombianas son catalogadas como una de las más bellas del mundo gracias a sus curvas; sin embargo, añadió que en un país tan diverso no es común encontrar un mismo estándar de belleza gracias a la riqueza en colores de piel, rasgos y demás aspectos físicos.

"En mi caso tengo 41 años y nunca me he sometido a una cirugía estética, nunca, ni jamás me he tocado mi rostro. No porque no esté de acuerdo con eso, porque eso es un tema personal y de autoestima para muchas y es entendible. No estoy en contra de las cirugías, pero desde pequeña siempre me ha gustado lo natural, siempre he estado agradecida con Dios por la belleza que me entregaron mi mamá y mi papá", explicó en la plataforma.

Posteriormente, indicó que le gustaría envejecer con "dignidad" tal y como ha ido madurando su piel con el paso de los años. Junto al mensaje, mostró una serie de fotografías en donde se observa no solo su rostro sin maquillaje y lo cuidada que tiene la piel, sino que también presumió sus curvas y los segura que se siente cuando se ve al espejo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues aprovecharon para resaltar su indudable atractivo físico: "Guapísima, por eso El Titi se enamoró y dejó a Catalina", "Naturalmente BELLA. Orgullo Colombiano ❤️", "Obviamente no necesitas una pizca de nada con lo hermosa que SOS naturalmente 😂😍❤", "Tú eres un ejemplo de belleza exterior e interior. Eso es importante, ver la belleza en la diversidad, es muy amplia", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Érika, Gregorio y sus hijos anunciaron la llegada de un nuevo integrante a su hogar el pasado 16 de abril, por lo que sus seguidores están a la espera de conocer el sexo del bebé, el nombre y más detalles de la dulce espera.