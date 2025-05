Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Ángela Aguilar le dedicó primer post en redes al doble de Bob Marley ¡Ya no ocultan su amor! La imitadora de Ángela Aguilar subió una galería de fotos sobre su más reciente show en Yo Me Llamo y, por supuesto, mostró lo enamorada que se encuentra de su compañero.