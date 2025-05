Confirman quién es el novio de Yo Me Llamo Ángela Aguilar: se besan en pleno show

Esta noche en Yo Me Llamo se vive un momento único en Templo de la Imitación. Después de la presentación del imitador de Bob Marley, quien interpreta la producción musical 'No woman no cry’, los jurados hacen sus comentarios respectivos y después llega el instante que todos estaban esperando.

César interviene y le cuestiona por la mujer a la que le dedicó esta canción, frente a ello, se rio y Laura Acuña junto con Melina Ramírez quedan emocionadas porque por fin resolverán el misterio. Esto es lo que responde frente a la gran pregunta.

“Creo que Amparito ha dicho una frase muy clave y es que esta vez vive con una Ángela al escenario. He notado mucho sus preguntas averiguando sobre aquella famosa relación y quiero decirles que he conocido a una maravillosa persona. Me conseguí mi propia Miss Universo”, expresó.

Al no quedar claro, Escola le pregunta que si está confesando el amor por Yo Me Llamo Ángela Aguilar, y él responde “sí señor”. Todos se alegran, porque por fin se conoció el gran misterio. Y por eso, piden que ella vaya al set y Amparo se eriza. Aunque no revelaron cuánto llevan, el imitador de Bob Marley afirma que todo empezó con conversaciones bonitas.

Después, él aprovecha par darle un pequeño detalle a su enamorada. Rey Ruiz queda sorprendido y le pregunta que, si se arrodillará para darle el anillo, pero lo niega. Él le entrega una manilla, para sellar aquel momento para siempre.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.