"Se me salen las lágrimas": Yeison Jiménez realizó importante anuncio que lo tiene conmovido

Yeison Jiménez ha alcanzado un hito sin precedentes en su carrera: logró un sold out absoluto en el Estadio El Campín de Bogotá, con más de 40 mil entradas vendidas para su show del próximo 26 de julio, fecha que coincide con su cumpleaños y que será celebrada por todo lo alto con la creación de su propio festival: YJFest.

El Campín, recinto reservado históricamente para espectáculos de talla mundial como Coldplay, Paul McCartney, The Rolling Stones, Daddy Yankee, Bad Bunny y Maluma, Carlos Vives, Andrés Cepeda, abrirá sus puertas por primera vez a un artista del género regional popular colombiano como acto principal. Yeison Jiménez se convierte así en el primer exponente de la música popular en alcanzar este nivel de convocatoria en el estadio más emblemático del país.

El intérprete de temas como 'Aventurero', 'Mi Venganza', 'Vete', 'Destino final' y más celebró este logro en sus redes sociales con un emotivo video en el que muestra momentos de los inicios de su carrera e hitos que lo han marcado en estos 14 años de trayectoria artistica.

"Se me salen las lágrimas escribiendo esto…hicimos SOLD OUT EN EL CAMPÍN! 🙌🏻Gracias, no tengo mucho por decirles, tan solo…gracias por creer en mí, por apoyarme, por cumplirme un sueño que nunca pensé lograr. Gracias Dios porque sin ti NADA de esto sería posible. 🙏🏻", fue el texto que acompañó su post, en el cual recibió comentarios positivos de parte de sus fanáticos.

YJFest, el festival de Yeison Jiménez

Por otra parte, en rueda de prensa, Jiménez aseguró que tal como lo han hecho artistas como Karol G y Maluma, tendrá su propio festival: YJFest será un evento sin comparación dentro del género: una mezcla de tecnología, entretenimiento, experiencias inmersivas y música, que se desarrollará en la zona exterior del estadio entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.

“El 26 de julio no solo es mi cumpleaños y mi primer Campín, es el día en que quiero celebrar con mi gente todo lo que hemos construido. Vamos a vivir una experiencia que va más allá de un show”, afirmó.

Entre las principales atracciones que se tienen preparadas para el YJFest se destacan:

Feria de vehículos y motos de colección, zona tecnológica con experiencias interactivas, presentaciones de artistas invitados en tarima exterior y una inmersión en la historia musical y personal de Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho el Campín

A partir de las 4:00 p.m., se abrirán las puertas del estadio para dar paso a un espectáculo cargado de tecnología, con una producción escénica del más alto nivel, visuales de vanguardia y un show musical renovado que forma parte de su 'Mi Promesa Tour 2025'.

Este tour también llegará a otras ciudades del país, con una próxima parada en Manizales, el 9 de agosto en la Plaza de Toros, donde en tan solo dos semanas ya se ha vendido el 50% de la boletería.

Yeison Jiménez continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la música regional colombiana en América Latina. Con su voz, su historia de vida y su visión moderna del género, no solo llena estadios, sino que crea nuevas formas de conexión entre el artista y su público.