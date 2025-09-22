Así lucen hoy los niños de Claridad, la banda del Club 10 que hizo homenaje a Menudo

Salomón, Nico, Juan, Jesús, Pablo, Erick y Will fueron los niños que en 2013 alcanzaron el éxito gracias a su participación en el Club 10, más específicamente a que hicieron una gira por diferentes ciudades de Colombia, donde tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades artísticas, pero también le rindieron homenaje a Menudo, interpretando de esta forma canciones como 'Súbete a mi moto', 'Claridad', entre otras.

Luego de 10 años, estos jóvenes se han mantenido un poco alejados de la televisión; sin embargo, continúan apostando por sus sueños. Salomón recoge más de 17 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde de vez en cuando recuerda con cariño su paso por este formato: "Uno de los recuerdos más hermosos de mi vida es haber sido parte del Grupo Claridad", escribió en alguna oportunidad.

El joven es hermano de Nico y Juan. El primero de ellos encontró en la literatura y el ciclismo su verdadera pasión, por lo que con frecuencia comparte los recorridos que realiza en Bogotá y en diferentes ciudades de Colombia. El segundo, por otro lado, continúa preparándose en las artes escénicas y, aunque llegó a ser parte de otro proyecto de Caracol Televisión llamado Taggeados, ahora está más enfocado en su faceta como cantante.

Erick, por su parte, tiene una comunidad de más de 30 mil seguidores con la que comparte sus nuevos lanzamientos musicales, pues ahora es un cantante de música popular. El más reciente estreno es 'Resulta y pasa', el cuál recoge más de siete mil reproducciones en YouTube:

Wil Figueredo, por otro lado, está formándose como actor y, de hecho, ha tenido la oportunidad de conocer y trabajar de la mano de Luna Pernía, hija del destacado actor Gregorio Pernía. También ha llamado la atención porque ha iniciado su carrera como modelo y bailarín, por lo que sus redes están abiertas a cualquier contratación:

De Jesús y Pablo no se conoce mucha información; sin embargo, son muchos los seguidores de Caracol Televisión que aún los recuerdan por su derroche de talento frente a las cámaras y sobre los escenarios que llegaron a conquistar a su corta edad.