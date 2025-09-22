En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Así lucen hoy los niños de Claridad, la banda del Club 10 que hizo homenaje a Menudo

Así lucen hoy los niños de Claridad, la banda del Club 10 que hizo homenaje a Menudo

En 2013, Caracol Televisión y JN Producciones unieron fuerzas para crear Claridad, un grupo conformado por niños entre siete y quince años con habilidades artísticas que conquistaron a Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad