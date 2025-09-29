Gero recibió inesperada visita en su concierto en Medellín: colega del Desafío lo acompañó

Desde que salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas, el hijo de Juan Pablo Ángel ha tenido una gran acogida por parte de los televidentes; por eso, su concierto en 'La Ciudad de la Eterna Primavera' era uno de los más esperados, pues sería su primera aparición pública y el espacio perfecto para cumplir un sueño artístico que tenía desde hace tiempo.

Qué participante del Desafío acompañó a Gero en su concierto

A través de su cuenta oficial de TikTok, Isa, la primera eliminada de la casa Gamma en la producción de Caracol Televisión, publicó un video en el que se le observó disfrutando del espectáculo. Mientras cantaba emocionaba y alentaba a su compañero desde el público, le dedicó unas emotivas palabras para seguir apostando por su sueños, especialmente por su carrera musical.



"Escucharte en vivo fue MÁGICO, Gero Ángel. Gracias por tu luz", escribió junto al clip que ya recoge más de 30 mil 'me gusta' en la plataforma.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues los felicitaron a ambos por la camaradería y el aliento que se brindan para cumplir sus objetivos: "Amo ver a Gero cumplir sus sueños, es como yo estarlos cumpliendo", "Isa la más linda", "Te queremos, Gero, te queremos", "Isa es hermosa y Gero es increíble", son algunos de los mensajes que se destacan.

Además de emocionar al público con sus éxitos, dentro de los que se encuentran 'Ese noviembre', 'Mil errores' y 'NTVA', Gero tuvo la oportunidad de conocer a los miembros de Camila, hecho que dejó registrado en su perfil de Instagram.

Encuentro de Gero con los integrantes de Camila. Foto: Instagram @geroangel

"No podía faltar conocer al maestro", escribió junto al clip que tomó durante el encuentro con Mario Domm, vocalista de la agrupación en el backstage, un momento cargado de respeto para el Súper Humano. Asimismo, se tomó instantáneas con Pablo, demostrando de esta forma la buena relación que lograron crear.

