Así luce hoy la hija de Paul Walker, 12 años después de su muerte: Vin Diesel cumplió su promesa
El intérprete de Brian en 'Rápidos y Furiosos' falleció el 30 de noviembre de 2013 en Valencia, Santa Clarita, California, en medio de un accidente automovilístico.
Vin Diesel es acusado de agresión sexual por un hecho ocurrido en el 2010
Una mujer denuncia a Vin Diesel de sobrepasarse con ella durante la grabación de una de sus películas y despedirla tras no estar de acuerdo con la agresión sexual
Dwayne Johnson anunció su regresó a 'Rápidos y Furiosos' y su reconciliación con Vin Diesel
El actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca', retomará su personaje de Luke Hobbs en la popular franquicia de acción 'Rápidos y Furiosos', junto a Vin Diesel, ¿fin a las peleas?
Meadow, hija del fallecido Paul Walker, hará parte de la saga 'Rápidos y Furiosos X'
Meadow Rain Walker es la única hija del reconocido actor Paul Walker, quien murió en 2013 debido a un accidente automovilístico. Ahora ella se encargará de rendirle un homenaje en dicha película.
'Rápidos y furiosos': Vin Diesel asegura que es "un milagro" haber rodado una décima entrega
En el último filme de la saga 'Rápidos y furiosos' también participarán Jason Momoa, interpretando a un nuevo villano, y Rita Moreno, haciendo el papel de la abuela de Toretto.
Vin Diesel revela el póster de la décima película de 'Rápidos y Furiosos'
Como le prometió Vin Diesel a su amigo Paul Walker, quien falleció en noviembre de 2013, llegó el final de esta era y sus fans esperan un último homenaje en la película de 'Rápidos y Furiosos'.
La décima película de 'Rápidos y Furiosos' se estrenará en abril de 2023
La décima película de esta cinta será la penúltima de la enorme saga de acción, carreras de autos y máxima adrenalina, ya que está previsto que Vin Diesel y compañía se despidan con la undécima cinta.
La novena entrega de la saga de Rápidos y Furiosos llegó a las salas de cine
Caracol Cine habló con los actores Vin Diesel y Jordana Brewster sobre la novena entrega de la saga Rápidos y Furiosos.
La película 'Rápidos & Furiosos' logra el mejor estreno en cines desde 2019
La famosa saga suma 70 millones en su primer fin de semana en el mercado norteamericano y más de 300 millones en el resto del mundo.
Vin Diesel asegura que espíritu de Paul Walker ayudó en fichaje de John Cena para ‘F9’
El actor habló sobre la elección del hermano menor de Torretto y aseguró que fue el fallecido actor quién influyó en la decisión.