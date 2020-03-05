En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Vin Diesel

Vin Diesel

  • Qué ha pasado con la hija del actor Paul Walker, quien falleció en medio de un accidente de auto en 2013.
    Qué ha pasado con la hija del actor Paul Walker, quien falleció en medio de un accidente de auto en 2013.
    Foto: GettyImages y @meadowwalker (Instagram).
    Actualidad

    Así luce hoy la hija de Paul Walker, 12 años después de su muerte: Vin Diesel cumplió su promesa

    El intérprete de Brian en 'Rápidos y Furiosos' falleció el 30 de noviembre de 2013 en Valencia, Santa Clarita, California, en medio de un accidente automovilístico.

  • Vin Diesel es acusado de acoso a una mujer en el 2010.
    Vin Diesel es acusado de acoso a una mujer en el 2010.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    Vin Diesel es acusado de agresión sexual por un hecho ocurrido en el 2010

    Una mujer denuncia a Vin Diesel de sobrepasarse con ella durante la grabación de una de sus películas y despedirla tras no estar de acuerdo con la agresión sexual

  • Dwayne Johnson volverá a 'Rápidos y Furiosos'.
    Dwayne Johnson volverá a 'Rápidos y Furiosos'.
    Foto: Getty images
    Actualidad

    Dwayne Johnson anunció su regresó a 'Rápidos y Furiosos' y su reconciliación con Vin Diesel

    El actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca', retomará su personaje de Luke Hobbs en la popular franquicia de acción 'Rápidos y Furiosos', junto a Vin Diesel, ¿fin a las peleas?

  • Meadow Walker hará parte de ‘Rápidos y Furiosos 10'.
    Meadow Walker hará parte de ‘Rápidos y Furiosos 10'.
    Foto: Instagram @meadowwalker
    Cine

    Meadow, hija del fallecido Paul Walker, hará parte de la saga 'Rápidos y Furiosos X'

    Meadow Rain Walker es la única hija del reconocido actor Paul Walker, quien murió en 2013 debido a un accidente automovilístico. Ahora ella se encargará de rendirle un homenaje en dicha película.

  • F1 Grand Prix of Miami
    MIAMI INTERNATIONAL AUTODROME, UNITED STATES - MAY 07: Vin Diesel, during the Miami Grand Prix at Miami International Autodrome on Sunday May 07, 2023 in Miami, United States. (Photo by Michael Potts/BSR Agency/Getty Images)
    BSR Agency/Getty Images
    Cine

    'Rápidos y furiosos': Vin Diesel asegura que es "un milagro" haber rodado una décima entrega

    En el último filme de la saga 'Rápidos y furiosos' también participarán Jason Momoa, interpretando a un nuevo villano, y Rita Moreno, haciendo el papel de la abuela de Toretto.

  • Vin Diesel revela el poster de la nueva película de 'Rápidos y Furiosos'.
    Vin Diesel revela el poster de la nueva película de 'Rápidos y Furiosos'.
    Foto: Getty Images
    Cine

    Vin Diesel revela el póster de la décima película de 'Rápidos y Furiosos'

    Como le prometió Vin Diesel a su amigo Paul Walker, quien falleció en noviembre de 2013, llegó el final de esta era y sus fans esperan un último homenaje en la película de 'Rápidos y Furiosos'.

  • Rápido y furioso
    F9
    Instagram @thefastsaga
    Cine

    La décima película de 'Rápidos y Furiosos' se estrenará en abril de 2023

    La décima película de esta cinta será la penúltima de la enorme saga de acción, carreras de autos y máxima adrenalina, ya que está previsto que Vin Diesel y compañía se despidan con la undécima cinta.

  • Thumbnail
    Capítulos

    La novena entrega de la saga de Rápidos y Furiosos llegó a las salas de cine

    Caracol Cine habló con los actores Vin Diesel y Jordana Brewster sobre la novena entrega de la saga Rápidos y Furiosos.

  • f9.jpg
    'F9' logra un gran éxito en las salas de cine.
    Instagram: thefastsaga
    Cine

    La película 'Rápidos & Furiosos' logra el mejor estreno en cines desde 2019

    La famosa saga suma 70 millones en su primer fin de semana en el mercado norteamericano y más de 300 millones en el resto del mundo.

  • 353488_paul_vin970.jpg
    LONDON, ENGLAND - MAY 07: (L-R) Paul Walker and Vin Diesel attend the world premiere of 'Fast And Furious 6' at The Empire Leicester Square on May 7, 2013 in London, England. (Photo by Dave J Hogan/Getty Images)
    Foto: getty Images
    Cine

    Vin Diesel asegura que espíritu de Paul Walker ayudó en fichaje de John Cena para ‘F9’

    El actor habló sobre la elección del hermano menor de Torretto y aseguró que fue el fallecido actor quién influyó en la decisión.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad