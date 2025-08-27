Lina Tejeiro compartió la nueva "aventura" laboral que emprenderá: ni televisión, ni maquillaje

Publicidad
Lina Tejeiro reapareció en su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer una noticia sobre su carrera profesional, pues ahora se encuentra preparando una obra de teatro que le permitirá explorar otra faceta de su trabajo y le ayudará a retarse a sí misma a nivel artístico.
"Voy camino a leer el libreto de la obra de teatro en la que voy a participar, nunca en mi vida he hecho teatro. A veces me pregunto '¿por qué estoy haciendo teatro?, ¿qué necesidad?' y me respondo 'la necesidad de aprender, la necesidad de crecer, la necesidad de salir de la zona de confort'", comentó en la red social.
Tejeiro confesó que se sentía un poco nerviosa de vivir toda esta experiencia debido a que le tiene un gran respeto a las tablas y a aquellos que se dedican a trabajar en ello. Según informó, iba camino a conocer a sus nuevos compañeros y a leer por primera vez el guion, lo que le ayudará a conocer un poco más a su personaje e iniciar con la preparación de toda esta historia.
"Vamos a ver cómo me va. Te iré contando, pero quiero tratar de documentarlo lo más que pueda porque sé que va a ser una experiencia lo más de bonita donde me conoceré en otra faceta como actriz", mencionó.
Poco después, mostró clips del encuentro, por lo que se pudo apreciar que estaba en compañía de Cristian Villamil, quien fue su compañero de set en las grabaciones de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Mientras ella daba vida a Rosmery, él interpretaba a Miller.
Lina no ha compartido más detalles al respecto; sin embargo, muchos están a la espera de que publique una nueva actualización de su oficio. Mientras tanto, muchos internautas se han tomado las plataformas digitales para felicitarla por su determinación.
"Que dicha que tomaras esa decisión de subirte a las tablas. 🙌🏼 El mundo debe disfrutar de tu talento. Será todo un hit. 🤩🌹🥳 Hay que celebrar este nuevo paso", le escribió su mánager, Claudia Serrato, al mismo tiempo que Villamil le escribió: "Bienvenida, compañera. La romperemos".