Lina Tejeiro revela cuáles fueron los síntomas que la hicieron descubrir sus biopolímeros

Lina Tejeiro estuvo en Se Dice de Mí y allí recordó varios de los mejores y más duros momentos de su vida. Como parte de esta última categoría, la actriz habló acerca de su lucha con los biopolímeros, ya que es una de las celebridades colombianas que ha tenido que batallar con este tema.

Durante la conversación aseguró que esta experiencia la hizo aprender a dejar de pelear con las cosas que no puede controlar y afirma que la vida le ha enseñado que cada una de sus decisiones es por una razón y eventualmente todo es perfecto, como estaba destinado a ser.

Sobre el tema manifestó: “si me puse biopolímeros y después me enfermé tenía que pasar para que luego yo fuera la voz de muchas mujeres”. Ahora entiende que no todo puede ser tal y como se lo imagina, por eso, practica más que nunca la aceptación.

Tejeiro siempre encuentra una razón para aceptar lo que le ha ocurrido y sus padres se mostraron muy orgullosos de ella, pues consideran que ha tomado las riendas de su vida tanto económica como mental y emocionalmente.

Cirugías de Lina Tejeiro

Lo cierto es que la actriz se ha sometido a dos intervenciones , la primera fue en el 2020 cuando se dio cuenta de su situación y la segunda fue un retiro de los biopolímeros en el año 2022, ya que nuevamente tenía síntomas que no le permitían llevar una vida normal.

Los síntomas que tenía Lina Tejeiro y por los cuales se operó estuvieron relacionados con el síndrome de Asia: dolores, malestares, calambres, sudoración excesiva, una recuperación bastante lenta y cinco meses drenando por la espalda todos los días.

Asegura que el proceso fue toda una “lección de humildad” y aunque ahora está sana, entiende que esto puede cambiar en cualquier momento y así como puede que nunca vuelva a verse afectada, también es posible que los síntomas la ataquen de nuevo.

Lina Tejeiro habla de su peso

En medio de su entrevista con Se Dice de Mí, la actriz asegura que no comprende la razón por la cual su peso es un tema tan relevante para el mundo , insistentemente cuestiona el porqué de las preguntas y los mensajes que ha recibido.

Esto, mientras que sus amigos, entre ellos Greeicy, comentan que es una mujer que se ve bella en cualquier talla y sin importar su apariencia, es una excelente profesional, una mujer comprometida, sexy y muy guapa.

