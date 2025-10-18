Camilo Vega responde sobre acusación de presunta estafa: “No existe actuación ilegal”

El director de cine, Camilo Vega, está en el ojo del huracán. Precisamente, en La Red indicaron que Julián Solórzano lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación por presunta estafa relacionada con inversión en proyectos audiovisuales. Los dos se conocieron hacer varios años, pero hace unos tres años todo habría iniciado.

"El primer ofrecimiento que él me hace, es vía WhatsApp. Íbamos a correr una carrera y él me manda un mensaje, como él sabe hablar. La primera vez todo era color de rosa, todo estaba bien, porque decían inviertan 200 millones de pesos", empezó a explicar.



Posteriormente, él empezó a hablar con sus amigos de este tema. Luego revela que a él ya no le estaba respondiendo los mensajes y que a los que conocía, los bloqueó de las historias y de todo lado.



En qué va el proceso

Para hablar del tema, el abogado de Solórzano, Manuel Villanueva, habló en La Red e indicó que él le hizo la solicitud a Camilo Vega, y le dijo que estaba por fuera del país. Después, ellos se enteraron de que sí estaba en Colombia y no quiso arreglar la situación.

"No quiso dar la cara. Para nosotros es más fácil tratar tras una conciliación. Ya el asunto está en manos de la Fiscalía General de la Nación, porque ya nosotros cumplimos con la primera parte. Además, este tipo de ellos para la entidad, por la cuantía, ya no es conciliable. Es del interés de la dueña de la acción para que continúen con sus procesos penales. Hay varias declaraciones y creo que la Fiscalía está por tomar una decisión", afirmó.



Qué dijo Camilo Vega sobre este proceso

En La Red dieron a conocer el siguiente comunicado y lo leyeron textualmente. "Con respeto, me permito aclarar que todo lo que he realizado en mis proyectos audiovisuales, ha sido de buena fe y con transparencia. Siempre he sido una persona con una carrera intachable. He obrado de buena fe y he trabajado muy duro toda mi vida bajo la mayor honestidad", empezó diciendo.

"No existe ninguna actuación ilegal ni intención de engañar a nadie. Se trata de inversiones que, como en cualquier negocio audiovisual, están sujetas a riesgos y a tiempos de ejecución propios de la industria. Dichos recursos no se han perdido en ningún momento y se continúa trabajando con rigor para materializar el retorno de la inversión", prosiguió.



"No deseo entrar en polémicas ni debates público sobre el tema. Los aspectos legales están en manos de mis abogados, quienes se encargarán de proteger mis derechos frente a proteger mis derechos frente a afirmaciones que buscan afectar mi nombre y ejercer presión", finalizó.

