Actualizado: 18 de oct, 2025
Caracol TV Se dice de mi Obvidio relata la época de la guerrilla; secuestraron al exesposo de su hermana y lo mataron
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
“A mí me tocó esa Colombia horrible, donde uno no podía ir de Bolívar a Salgar, era una cosa impresionante”. Asimismo, indicó que aquella fue bastante dura y más por lo que le pasó a su hermana Piedra, quien reveló que a su exesposo lo mataron cuando estaba secuestrado.
No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo