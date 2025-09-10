Las mujeres colombianas eligen a Nosotras como su marca preferida en cuidado íntimo femenino

Este año, Nosotras celebra 50 años de acompañar a las mujeres colombianas, y lo hace con un reconocimiento que reafirma su liderazgo. Según el Brand Footprint 2025 de Kantar, firma global de investigación de mercados que analiza millones de decisiones reales de compra en los hogares, Nosotras ocupa el puesto 19 en el ranking general de marcas más compradas en Colombia.

Una posición que la sitúa junto a gigantes como Coca-Cola, Alpina, Colgate y Refisal, todas marcas profundamente arraigadas en la vida diaria de los colombianos. Nosotras no solo destaca por estar en el Top 20, sino también por ser la única marca de cuidado íntimo femenino en este listado, consolidándose como la preferida por las colombianas en su categoría.



Desde sus inicios, Nosotras ha estado presente en uno de los momentos más significativos para cualquier mujer: su primer periodo. Desde entonces, ha acompañado cada etapa, cada cambio y cada historia, convirtiéndose en una voz cercana que brinda orientación, confianza y tranquilidad cuando todo es nuevo.

Su capacidad de innovar y entender las necesidades de las mujeres ha sido clave para mantenerse como la favorita. Fue pionera en Colombia al mostrar líquido rojo en un comercial de televisión, rompiendo tabúes y abriendo la conversación sobre la menstruación con naturalidad y transparencia.

Hoy, Nosotras sigue evolucionando con una amplia oferta de productos que responden a cada etapa de la vida: toallas higiénicas, protectores diarios, tampones, panties reutilizables, copa menstrual y jabón íntimo.

La marca de cuidado íntimo femenino Nosotras está presente en tiendas de barrio, supermercados y droguerías en todo el país, lo que garantiza que siempre esté al alcance de las mujeres, sin importar dónde se encuentren. Su cercanía, accesibilidad e innovación constante son la razón por la que, después de 50 años, sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón de las colombianas.