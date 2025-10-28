En vivo
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Andrea Serna confiesa qué es lo que va a extrañar de Eleazar tras quedar eliminado

Andrea Serna confiesa qué es lo que va a extrañar de Eleazar tras quedar eliminado

Luego de conocer que Eleazar y Valentina son los eliminados del ciclo 15 del Desafío, Andrea Serna los despide y luego, ella le confiesa a él qué es eso qué le hará falta.

