Último post de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, antes de su secuestro en Cauca

Seguidores y seres cercanos a Miguel Ayala permanecen preocupados por su estado y ubicación, luego de que se confirmara que fue secuestrado mientras se trasladaba junto a su equipo de trabajo de Popayán al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, y fue abordado por sujetos que les pidieron devolverse y desviarse de la ruta.

La última publicación de Miguel Ayala en redes antes de su secuestro

El joven estuvo activo en redes sociales en lo corrido del mes de noviembre. La última publicación nativa que hizo desde se perfil es el video que grabó en lo que parece ser un establecimiento comercial mientras hacía su propia versión de 'Un idiota', canción de Joan Sebastian.



Asimismo, realizó una colaboración en la que mostró cómo fue el detrás de cámaras de la entrevista que concedió para el podcast Te amo Villavo. El episodio fue publicado en YouTube el pasado 10 de noviembre y durante la grabación, el joven tuvo la oportunidad de referirse acerca de cómo dejó a un lado el fútbol para centrarse en la música y por qué considera que este ha sido un proceso complejo de asumir a pesar de que ha contado con el apoyo de su progenitor.



"No, yo digo que el primer show que tuve con mi papá, es que no recuerdo ya hace cuánto tiempo fue , pero el primer show que tuve con mi papá, fue muy chévere porque todos gritaban mi nombre, pero me decían 'Miguelito'. Me dicen así en vez de Miguel", mencionó cuando le preguntaron acerca de cuál había sido el espectáculo que más recordaba hasta el momento.

Varios usuarios de Internet se han tomado justamente estas publicaciones para desearle mucha fuerza a sus seres queridos en este complejo momento y también para recordar con cariño los trabajos que ha venido desarrollando:

"Dios y la virgencita lo bendiga grandemente, lo proteja, pronto regreso", "Orando por su pronto regreso 🙌", "Espero regreses sano y salvo 😢", "Que no le hagan daño y que salga bien de esto", "Qué triste leer este tipo de noticias", "Confiando en Dios todo saldrá bien, mucha fuerza para su familia", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.

