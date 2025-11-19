En vivo
La usurpadora
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Último post de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, antes de su secuestro en Cauca

Último post de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, antes de su secuestro en Cauca

El cantante de música popular estuvo activo en Instagram en el mes de noviembre, poco antes de ser secuestrado en la vereda El Túnel, en la jurisdicción de Piéndamo, Cauca.

Esta fue la última publicación que hizo el hijo de Giovanny Ayala antes de ser secuestrado.
Esta fue la última publicación que hizo el hijo de Giovanny Ayala antes de ser secuestrado.
Foto: Instagram @miguelayala_oficial
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad