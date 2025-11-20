Giovanny Ayala reapareció con desgarradora dedicatoria para Miguel, su hijo secuestrado

Continúan las investigaciones para dar con el paradero de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, quien recientemente se convirtió en noticia luego de que se reportara su secuestro. De acuerdo con las primeras versiones, el joven se desplazaba con su mánager de Popayán a Palmira, Valle del Cauca, cuando fueron abordados por hombres que los obligaron a regresar y desviarse en el camino.

Reacción de Giovanny Ayala al secuestro de su hijo Miguel Ayala

Aunque el intérprete de 'De rodillas te pido' y 'De qué te las picas' ya había emitido un mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, recientemente volvió a aparecer en la misma red social para recordar con cariño a su hijo teniendo en cuenta que no sabe en qué estado se encuentra o en qué lugar ha pasado la noche.



Sentida dedicatoria de Giovanny Ayala para Miguel Ayala. Foto: Instagram @giovannyayalaoficial

"Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios", escribió junto a una foto que se tomaron hace un par de meses.



Miguel es un destacado artista de música popular que ha intentado abrirse camino dentro de la industria desde el 2021, realizando covers y hasta exponiendo su propia apuesta artística. En varias oportunidades ha compartido escenario con su padre y hasta llegó a participar en 'Yo Me Llamo', interpretando de esta forma a su progenitor frente a Amaparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

La familia del joven ha intentado mantenerse hermética frente a los detalles del secuestro, sin embargo, sí se han pronunciado en las plataformas digitales respecto a cómo están atravesando como núcleo este complejo momento y por qué exigen respeto por su privacidad específicamente por estos días.

"En este momento, mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento de comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender", escribió Ayala en sus redes.

Por el momento, los seguidores están a la espera de conocer nuevos detalles del caso y también una actualización por parte del equipo de ambos exponentes.