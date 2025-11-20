En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Giovanny Ayala reapareció con desgarradora dedicatoria para Miguel, su hijo secuestrado

Giovanny Ayala reapareció con desgarradora dedicatoria para Miguel, su hijo secuestrado

El hijo del cantante de música popular fue reportado como secuestrado el pasado 18 de noviembre, luego de ser interceptado en la vereda El Túnel, en la jurisdicción de Piéndamo, Cauca.

Qué dijo Giovanny Ayala sobre el secuestro de su hijo Miguel Ayala.
Qué dijo Giovanny Ayala sobre el secuestro de su hijo Miguel Ayala.
Foto: Instagram @giovannyayalaoficial y @miguelayala_oficial
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

