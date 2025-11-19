Vanessa Pulgarín se lució en el desfile de traje de baño en Miss Universo 2025: VIDEO

La espera ha terminado y pronto se sabrá quién será la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, nacida en Dinamarca. Por lo cual, todos están muy atentos a lo que ocurra con esta edición de Miss Universo, el certamen de belleza más esperado por todos los televidentes amantes de los desfiles.

Vanessa Pulgarín en traje de baño en Miss Universo 2025

Precisamente, este miércoles, 19 de noviembre, se llevó a acabó la preliminar con los mejores trajes típicos y de baño. Una de las mujeres que dejó impactados con su belleza fue Vanessa Pulgarín Monsalve. Usó un trajo color verde limón, con el que se pudo apreciar su figura.



En la página oficial de Miss Universe publicaron todas las fotografías de las candidatas y lo bien que lucieron, no solo en traje de baño, sino también en el vestido típico. En los comentarios, los usuarios de Instagram non dudaron en afirmar que la antioqueña de 34 años es una de las favoritas para ganar Miss Universo 2025.

“Desde el escenario se vio mil veces mejor “, “es bella con mucho porte”, “Diosa”, “Colombia llega a la final, está fabulosa”, “demasiado pasada de divina”, “me estoy ilusionando, siento esa corona cerca”, dijeron algunos en las redes sociales con la fe de que Pulgarín será la mujer que traiga la corona en este año.



Cómo se veían las demás candidatas a Miss Universo 2025

