Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín dejó en alto el nombre Colombia en la gala de trajes típicos

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante la gala en traje artesanal de Miss Universo 2025 el pasado 18 de noviembre en Tailandia. Más de 80 reinas se reunieron para mostrarle al jurado calificador y al mundo entero los atuendos que representan no solo la cultura de cada uno de los países, sino también resaltan la labor realizada por los diseñadores.

Mira también: Las cinco candidatas a Miss Universo 2025 que ya no estarán en la competencia: escándalos



Colombia brilló en la gala de trajes típicos en Miss Universo 2025

Desde que llegó a Tailandia para el certamen de belleza, Vanessa Pulgarín dio de qué hablar y hasta se ha posicionado como una de las favoritas del público debido no solo a la forma en la que se desenvuelve frente al público, sino también a su pasarela y propuesta social.



Durante el evento preliminar, la joven llamó particularmente la atención al aparecer luciendo un taje artesanal dorado. Se trató de un bikini decorado con figuras que hacían alusión al oro colombiano y al trabajo de orfebrería que se viene desarrollando desde las épocas prehispánicas, una apuesta que generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

Mira también: Miss Universo 2025: fecha, hora y por dónde ver la coronación desde Colombia



"Lo más precioso que he visto. ME ENCANTÓ. Ella es quien brilló con el traje, no el traje solo por sí mismo, me fascinó, y el manejo de la pasarela, la mejor.😍😍😍😍😍", "Arrasó con todas y todos", "Tienes un significado hermoso ese vestido en las culturas precolombinas de Colombia, el oro simbolizaba el poder espiritual, la conexión con los dioses y la esencia de su cultura.😍 Amé, qué lindo que resaltó nuestras civilizaciones antiguas. 💛💫✨🤩 Ella Divina🔥🔥💛💛💛💛", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Publicidad

Algunas de las candidatas que se posicionaron como las favoritas en este desfile fueron México, Tailandia, Puerto Rico, Chile, Colombia, Brasil, Egipto, Guyana, India, Cambodia, Ecuador y Nicaragua, destacando principalmente por la originalidad de las prendas que lucían y la firmeza que las caracterizaba.

Mira también: ¿Por qué Catalina Duque, la Señorita Colombia 2024 no irá a Miss Universo?

Publicidad

Es necesario mencionar que los encargados de deliberar evalúan componentes como la originalidad, la técnica y la autenticidad. Adicionalmente, centran su atención en la presencia escénica, pues cada vestido debe lucirse con actitud, fuerza y elegancia.

La elección y coronación de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre a las 8:00 a.m. en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia; sin embargo, la transmisión en Colombia y los demás países vecinos será el 20 de noviembre a las 8:00 p.m.