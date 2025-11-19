En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín dejó en alto el nombre Colombia en la gala de trajes típicos

Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín dejó en alto el nombre Colombia en la gala de trajes típicos

La representante de Colombia lució un traje dorado que representa el trabajo de los artesanos colombianos y rinde homenaje al oro del país. Mira aquí su pasarela y puesta en escena.

El traje típico que usó Vanessa Pulgarín, Miss Colombia 2025, en Miss Universo.
El traje típico que usó Vanessa Pulgarín, Miss Colombia 2025, en Miss Universo.
Foto: Instagram @vanepulgarin y @vanesa_pulgarin_thaifanclub
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

