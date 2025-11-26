Lucho cree que Valentina no lo ha superado en este Desafío: "Siento que me mira mucho"

Es claro que en la casa Alpha hay tensión. Lucho y Valentina, quienes en algún momento fueron pareja y demostraron sus sentimientos, ya no lo son y, por el contrario, parece que nada terminó bien entre ellos por diversas razones. No obstante, el joven, que ahora es dupla de Yudisa en la casa morad, cree que Valentina no lo ha superado. Precisamente de esto habló con sus compañeros aprovechando que ella se encontraba en la suite ditu con Deisy.

Lucho cree que Valentina no lo ha superado

“Tienes que entender que ella está dolida… tú le gustas mucho a esa pelada”, le dijo Potro, basándose en lo que ha visto. Otros compañeros, como Valkyria y Gio, agregaron que debe comportarse bien porque, con todo lo que Valentina ha dicho sobre él, su imagen podría verse afectada. Por eso, insistieron, debe actuar como un “caballero”.



Valkyria añadió que, aunque Lucho no la haya lastimado de manera intencional, sí hubo dolor, y que incluso ella misma le ha aconsejado a la girardoteña, que no le dé importancia.

El barranquillero explicó su postura: “Tampoco quiero dejarme llevar de sentimientos de rabia y que eso me genere desconcentración. Nada más es tolerarlo, hablar lo necesario. Yo trato ni de mirarla, pero siento que ella me mira full, me mira mucho, está pendiente”. Gio intervino recordando que forzar las cosas nunca funciona. A lo que Lucho respondió: “No, yo no soy de forzar. Si me gusta una chica, me le meto por donde sea, así me rechace. Yo soy así”.



