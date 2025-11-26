En vivo
Desafío Siglo XXI
Lucho cree que Valentina no lo ha superado en este Desafío: "Siento que me mira mucho"

Lucho cree que Valentina no lo ha superado en este Desafío: "Siento que me mira mucho"

Al comienzo del capítulo del Desafío Siglo XXI, los integrantes de Alpha le empiezan a hablar de Valentina. Y él también da su opinión frente al tema, por lo cual, él indica que la mujer lo mira mucho dentro de la competencia.

