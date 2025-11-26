Deisy dijo cuál pareja cree que llegaría a la final en el ‘Desafío’ y busca ponerle el chaleco

Después de que amaneciera, en la casa Alpha recibieron a Deisy y Valentina, quienes se ganaron la Suite ditu y allí le revelaron a su equipo las conversaciones que tuvieron a profundidad.

Mira también: Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el 'Desafío' y Zambrano fue a su rescate



“Empezamos a hablar del equipo Neos. Kevyn y Sofía, yo sé que ellos van a llegar a la final, sé que sí”, empezó diciendo Valentina. Posteriormente, Deisy toma la palabra indicando que, a ella no le parece descabellado la idea de que se juegue a sacarlos. “No deja de ser la cabeza de ellos o la cabeza de uno”.

“Para mí debería ser. Si ganamos, dos pruebas seguidas, o tenemos la oportunidad de mandar dos chalecos, se los enviaría a Neos. Sí, puede que sea feo irse así uno encima de un equipo, pero ese es el Desafío. Es inevitable, en etapas pasadas pasó con Gamma, con Omega y con Alpha, es algo normal del juego”.

Publicidad

Añadió destacando cuál es la diferencia que hay en este punto de la competencia. Según indicó, que todos los del equipo, a excepción de Valkyria, están ahí desde el comienzo del programa y que lo mismo sucede en Gamma, por lo cual, afirma que cada uno ellos se ganó su lugar.

“Si alguno de Neos, tiene que llegar a la final, va a llegar así los enchalequemos cinco mil veces. Porque vuelvo y digo, o son ellos, o somos los semifinalistas”, agregó. Posteriormente, Rata levanta la voz y expresa que desde un principio él tenía el mismo pensamiento que Deisy.

Publicidad

Mira también: Tina no contiene el llanto en el ‘Desafío’ tras jugada de Alpha: "Me da mucha rabia"

Posteriormente, Lucho indica que, si Gamma gana y ellos son los que reciben el chaleco, no deberían enviarlo a Neos. A raíz de este comentario, algunos dijeron que, si el equipo naranja actúa de esa manera, no estarían siendo congruentes con su palabra. A esto, Potro dijo que primero deben pensar en ganar para ahí sí actuar como creen que es lo mejor, en el tema de los chalecos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.