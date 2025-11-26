Cuál fue el diagnóstico de Cristian, lesionado del 'Desafío': lo deben someter a cirugía

Cristian y Mencho se convirtieron en los invitados especiales de la transmisión del programa matutino que tuvo lugar este 26 de noviembre, más específicamente cuando Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde se reunieron para preguntarle sobre algunos de los momentos más polémicos que vivió en el formato.

Cuál es el estado de salud de Cristian, eliminado del 'Desafío 2025'

Pese a que se mostró con un mejor semblante en comparación con el estado en el que se encontraba en Tobia, Cundinamarca, el Súper Humano admitió que debe continuar bajo la observación de los médicos para que le ayuden a recuperarse lo más pronto posible.



"En este momento lo que han dicho los médicos es que ya se tiene que hacer una cirugía, se tiene que hacer cirugía de latarjet porque hubo desgaste en el hueso, hubo también una fragmentación", explicó.

Posteriormente, indicó que no tenía problemas relacionados antes de entrar al formato y que fue justamente durante su paso por el Box Blanco que presentó la primera lesión. Poco después, en el Box Negro durante el Desafío a Muerte, sufrió otro incidente, pues se le salió el hombro nuevamente en dos oportunidades, lo que hizo que Mencho interviniera en la pista para ayudarlo a terminar cuanto antes y así mantenerse en competencia.

Cristian también aprovechó la oportunidad para elogiar a la deportista olímpica por la resiliencia que la ha acompañado en los últimos ciclos y también para agradecerle a la producción por darle la posibilidad de cumplir un sueño dentro de su carrera deportiva.

"En este momento, conocer tantas personas como mi compañera Mencho, conocí mucha gente increíble, estar acá, conocerlos a ustedes, es algo muy bueno, sé que se me van a abrir muchas puertas", señaló.

Finalmente, detalló que la recuperación tardará de cinco meses a un año; por lo que Lalinde aprovechó para darle una voz de aliento: "Todo se soluciona Cristian, todo pasa, y este espacio que tuviste en el 'Desafío', como dijiste, es una oportunidad para conocer muchas personas, para que te conozcan, para que vean lo que tú haces como instructor (...) El 'Desafío' cambia vidas y vas a ver que esto es solo el principio", mencionó.

