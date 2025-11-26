En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Cuál fue el diagnóstico de Cristian, lesionado del 'Desafío': lo deben someter a cirugía

Cuál fue el diagnóstico de Cristian, lesionado del 'Desafío': lo deben someter a cirugía

El Súper Humano visitó este 26 de septiembre 'Día a Día' para revelar detalles de su estado de salud y también para contar cómo fue su experiencia en La Ciudad de las Cajas.

Qué le espera a Cristian, eliminado por lesión del 'Desafío 2025', ahora que salió de La Ciudad de las Cajas.
Qué le espera a Cristian, eliminado por lesión del 'Desafío 2025', ahora que salió de La Ciudad de las Cajas.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

