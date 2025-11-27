Paramédicos llegan por Lina para hacerle exámenes y Pedro no aguanta el llanto

Después de que los participantes hablaran del hombro de Lina, los paramédicos llegaron a Playa Baja para preguntarle a la Súper Humana cómo se encuentra. Allí afirma que está bien, y la persona que va por ella, le indica qué es lo que le harán.

Mira también: ¿Mamá de Mencho le guarda rencor a Yudisa, del 'Desafío'? Mensaje que le mandó a decir



Lina, de Neos, se va con los paramédicos

"Vamos a llevarte a centro asistencial, para exámenes diagnósticos y valoración por ortopedia. Entonces, en este momento te vas a ir conmigo", expresó la paramédico. En ese instante ella se despide de sus compañeros, y le desean lo mejor para que pronto verla en competencia. Al salir dice la siguiente frase: "yo vuelvo".



Posteriormente, le preguntan a Pedro cómo se siente respecto a este tema, y él cree que Lina no va a seguir más en el Desafío Siglo XXI. "Ella dice que no puede mover el hombro y yo quería dar más", expresó. En medio de lágrimas, indica que se siente triste, porque no se quiere ir tan pronto.

Promesa de Lina a Pedro

n medio del momento complicado que vive Lina, integrante de Neos, ella decide conversar con Pedro. Él le revela que, cuando termine su participación en el Desafío Siglo XXI, quiere enfocarse en estudiar inglés y abrirse un espacio en el boxeo. Ante esto, su compañera le asegura que, sin importar lo que ocurra, lo va a apoyar para que pueda avanzar en esos planes.



“Vamos a hacer algo: cuando ya no estemos aquí, te prometo que yo te voy a regalar ese curso de inglés. Te lo digo en serio y delante de Dios. Tú solo tienes que ponerle toda la voluntad, porque con las ganas que tienes, vas a aprender rapidísimo”, le dijo ella.

Publicidad

Mira también: Cómo terminaron las cosas entre Mencho y Yudisa: eliminada del 'Desafío' llora al recordarlo

Después de esas palabras, ambos se abrazan con fuerza y Pedro rompe en llanto al sentir que está a punto de cumplir un sueño que veía lejano. Él le agradece, y ella vuelve a impulsarlo a no bajar la guardia. Aunque pasan por una situación difícil, se mantienen unidos para seguir adelante en la competencia.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.