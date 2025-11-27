En vivo
Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI

Paramédicos llegan por Lina para hacerle exámenes y Pedro no aguanta el llanto

Luego de que Lina se dislocara el hombro, los paramédicos llegan a Playa Baja para pedirle que los acompañe y hacerle un chequeo más profundo. Por otra parte, Pedro desea que ella se recupere, porque tampoco quiere irse.

