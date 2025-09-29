¿Quieres ser parte del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío? Aquí te contamos cómo puedes participar

En sus dos primeras temporadas, el Reto 3X reunió a algunos de los exparticipantes más recordados del Desafío, llevándolos al límite con alta exigencia física, mental y emocional. Desde obstáculos extremos hasta retos de calor, estrés y movimiento, cada edición puso a prueba su resistencia y disciplina.

Rapelo y Madrid se alzaron como campeones en ambas entregas, consolidando su lugar entre los más fuertes del formato. Con eliminaciones rápidas y competencias intensas, el Reto 3X se convirtió en un escenario donde solo los más preparados lograron llegar al final. Ahora, en su tercera versión, la experiencia evoluciona para abrirle las puertas a nuevos protagonistas.



Esta edición será más intensa que nunca. Esta vez, el público no solo elegirá a sus favoritos, sino que además podrá ser parte de la competencia. Tendrán la oportunidad de poner a prueba su resistencia, disciplina y habilidades físicas junto a un grupo de personas que saben que el verdadero reto está en superarse a sí mismo.

¿Cómo participar?

Compra un desodorante Rexona Clinical, tu mejor aliado para entrenamientos intensos gracias a su protección superior contra el sudor. Graba un video en el que muestres tu rutina de ejercicio o tus habilidades físicas. Es fundamental que el producto Rexona aparezca en el video: queremos ver cómo te acompaña en cada momento. Publica el video en tus redes sociales. Asegúrate de que tu perfil sea público para que podamos ver tu participación y no olvides usar el hashtag #Reto3X2025. De esta manera, podrás unirte oficialmente a la comunidad de competidores. Inscríbete en la página oficial www.reto3x.com.co, donde encontrarás toda la información para completar tu registro y subir tu video.

Con este nuevo formato, el Reto 3X se convierte en una oportunidad para todos los que buscan superarse. No importa si entrenas en el gimnasio, practicas algún deporte, bailas o simplemente disfrutas mantenerte activo: todos tienen un lugar en esta competencia.

Prepárate para vivir una experiencia única. ¿Estás listo para aceptar el reto?