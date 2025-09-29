En vivo
Desafío Siglo XXI  / Reto 3X  / ¿Quieres ser parte del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío? Aquí te contamos cómo puedes participar

¿Quieres ser parte del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío? Aquí te contamos cómo puedes participar

Con una edición más extrema y un formato renovado, el Reto 3X está de regreso. Conoce cómo sumarte a la competencia que pondrá a prueba tu fuerza y capacidad de superación.

