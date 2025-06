Yo Me Llamo Kany García se enfermó por el "odio" que recibió en redes tras ser eliminada

El 6 de junio, en el capítulo 100 de Yo Me Llamo, se vivió una emotiva y polémica eliminación. La imitadora de Kany García, una de las participantes más comentadas de esta temporada, tuvo que abandonar el escenario del Templo de la Imitación, despertando una ola de reacciones en redes sociales. Tras su salida, la artista rompió el silencio y compartió con sus seguidores cómo se ha sentido luego de dejar el programa.

Yo Me Llamo Kany García rompió su silencio: se enfermó por el "odio" en redes. Foto: Instagram @yomellamo_kanygarcia2025

Yo Me Llamo Kany García se enfermó tras ser eliminada

María Ángel, nombre real de la imitadora venezolana, reveló a través de sus historias en Instagram que su salud se ha visto afectada por los comentarios negativos que ha recibido. Con más de 13 mil seguidores en su cuenta, la exconcursante explicó que tuvo que alejarse del entorno digital, luego de desarrollar una complicación en su piel provocada por el estrés.

“Me he tenido que retirar de redes porque me dio una dermatitis nerviosa por tanto odio de la gente. ¡Les pido que paren! Ustedes no me conocen. Revisen sus corazones”, escribió en un mensaje cargado de frustración y dolor.

La dermatitis nerviosa, también conocida como dermatitis por estrés o neurodermatitis, es una afección en la piel que suele desarrollarse como respuesta del cuerpo ante altos niveles de ansiedad, presión emocional o episodios prolongados de tensión.

Pelea de Yo Me Llamo Kany García con jurados

Durante el capítulo de su eliminación, María Ángel interpretó dos canciones. Sin embargo, en su primera presentación mostró incomodidad, lo que no pasó desapercibido por los jurados. Rey Ruiz, uno de los jueces, le comentó en vivo: “Mira, me estás mirando como si te estuviera criticando, y no te estoy criticando. Me da pena decírtelo, pero no vi a Kany”.

La reacción de la participante fue evidente, y en el camerino expresó: “Me arde la cara de la rabia”.

Cuánto dinero ganó Yo Me Llamo Kany García

Durante su paso por el concurso, la imitadora fue reconocida tres veces como La Mejor de la Noche por Armonio, la inteligencia artificial que evalúa factores como afinación, interpretación y semejanza vocal. Por cada victoria recibió un premio de 10 millones de pesos, acumulando un total de 30 millones antes de su salida.

