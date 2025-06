Yo Me Llamo Óscar Agudelo dice ser el hijo no reconocido de este famoso actor de Padres e Hijos

Carlos Enrique Reyes, más conocido como Yo Me Llamo Óscar Agudelo 2025, concede una entrevista para La Red, donde revela aspectos muy personales de su vida y de su camino hacia el mundo del entretenimiento. A sus 62 años, Carlos confiesa que siempre ha soñado con ser parte de esta industria, ya sea como cantante, presentador o desempeñando algún otro rol en televisión. Lo sorprendente, según él mismo lo expresa, es que alcanzó gracias al programa de imitación.

Durante la conversación, Carlos comparte uno de los aspectos más delicados de su historia personal: su relación con su padre. Afirma ser hijo de Roberto Reyes Toledo, recordado director y actor del exitoso seriado Padres e Hijos, así como de otros proyectos en la televisión colombiana. Aunque reconoce la trayectoria de su padre, confiesa que la relación entre ambos nunca se dio de forma cercana.

A pesar de no ser reconocido públicamente como hijo de Roberto Reyes Toledo, Carlos explica cómo obtuvo su apellido. Cuenta que su abuela lo registró legalmente llevando a dos testigos que dieron fe de la identidad de sus padres. Desde entonces, porta el apellido Reyes con orgullo, como símbolo de su historia y de su identidad.

Carlos no puede contener las lágrimas durante el encuentro y deja claro que no guarda rencor. Aunque la vida no le permitió tener un vínculo con su padre en este plano, expresa su esperanza de poder encontrarse con él algún día en otro lugar y tener una conversación pendiente que la vida no les permitió sostener.

Hoy en día, Carlos Enrique Reyes sigue llevando su personaje de Yo Me Llamo a diferentes ciudades del país, rindiendo homenaje al legendario cantante Óscar Agudelo. Con su interpretación y carisma, logra conectar con el público y, más allá de la imitación, transmite una historia de vida marcada por el anhelo, el perdón y la perseverancia.

