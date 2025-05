Yo Me Llamo Óscar Agudelo admite sentirse frustrado y los jurados ven que no tiene ganas de seguir

Durante la interpretación de Yo Me Llamo Óscar Agudelo con 'Que nadie sepa mi sufrir' de E. Dizeo y Á. Amato, los jurados notan que le falta pasión y energía. César Escola le pregunta si ha bajado la guardia, a lo que el doble admite que la frustración se apodera de él al ver que lo que ensaya, no se ve reflejado en sus galas.

Rey Ruiz reconoce que el respeto está presente en su interpretación, pero siente cierto "desdén" y falta de entrega. Amparo aconseja que le falta “tanguero” y que no logró transmitir la esencia del género.

Por su parte, Escola observa un desgano evidente: “Musicalmente, estuvo correcto porque el color de la voz está. Pero se ve un desgano de tu parte. Cuando un imitador entra al escenario y nos sumerge en la magia de la imitación, se produce un momento especial que tú tenías y en varias presentaciones vienes aflojando los brazos. Hacer el show debe ser un divertimento y algo placentero.”

Ante la pregunta de Escola sobre si siente que está bajando la guardia, el imitador responde con sinceridad: “Venir seis veces a riesgo no es fácil. Creo que lo que siento es frustración. Ganas no me faltan porque he tratado de dar lo máximo de mí, pero cuando me paro en el escenario el efecto es lo contrario a lo que espero. A todos les asiste la razón y soy muy respetuoso de eso, claro que sí.”

