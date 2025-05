Capítulo 82 Yo Me Llamo: En la eliminación se rompen las reglas y sucede algo inédito

La Noche de Eliminación del capítulo 82 de Yo Me Llamo toma un giro inesperado cuando los jurados decide romper con las reglas establecidas. Aunque normalmente tres imitadores deben cantar nuevamente para defender su lugar en la competencia, esta vez solo dos lo hacen. La razón, según 'La Diva de Colombia', es que cuatro participantes brillaron en sus presentaciones y no sería justo exponer al cuarto al riesgo.

Entre los que se salvan directamente están los imitadores de Pipe Peláez, Vicente Fernández, Paquita la del Barrio y Dean Martin. Este último recibe un elogio especial.

Mientras tanto, los participantes que deben enfrentarse nuevamente al escenario son los dobles de Martín Elías y Óscar Agudelo.

Ambos interpretan una segunda canción con la esperanza de mantenerse en la competencia. Sin embargo, las emociones están a flor de piel, especialmente para Martín Elías, quien se muestra afectado por su desempeño y recibe críticas contundentes de los jurados, quienes notan una desconexión emocional con el personaje.

Al final, tras un capítulo cargado de tensión y giros inesperados, el eliminado de la noche es Yo Me Llamo Martín Elías. El participante se despide con palabras sentidas y consejos de los jurados, quienes reconocen su talento y le desean éxito fuera del Templo de la Imitación.

