Capítulo 79 Yo Me Llamo: Amparo tiene un roce con un imitador y los jurados amenazan a otro

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Mi celosa hermosa’ de Omar Geles.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Pueden decir’ de Omar Alfanno.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Cuando miran tus ojos’ de Enrique Domingo Cadícamo.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Rosas de otoño’ de J. Rial y G. Barbieri.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘El complemento de mi vida’ de Omar Geles.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘Cóndor herido’ de Diomedes Díaz Maestre.

Yo Me Llamo Óscar D’León canta ‘Regalo de Dios’ de Simón Díaz.

Yo Me Llamo Óscar D’León canta ‘Solo tengo un amor’ de Néstor Mili Bustillo.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Pero te vas a arrepentir’ de Marco Antonio Solís.

