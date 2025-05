Quiénes cantan en Yo Me Llamo: el miedo por la eliminación traiciona a los dobles

La tensión crece en el escenario de Yo Me Llamo durante una gala crucial. Seis imitadores enfrentan el riesgo de abandonar la competencia y cada uno entrega su mejor esfuerzo para quedarse.

Yo Me Llamo Felipe Peláez abre la noche con ‘Mi celosa hermosa’, de Omar Geles. Aunque transmite sentimiento, su interpretación no logra ser redonda en lo vocal.

Luego, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Pueden decir’, de Omar Alfanno. Su versión emociona, pero su voz no ha regresado a la normalidad debido a la gripa que tiene.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo interpreta ‘Cuando miran tus ojos’, de Enrique Domingo Cadícamo. Aunque logra una conexión con el público, los jurados notan que aún le falta consolidar su personaje.

Yo Me Llamo Martín Elías apuesta por ‘El complemento de mi vida’, de Omar Geles. Su energía se mantiene, pero las críticas apuntan a que todavía necesita más control vocal.

Yo Me Llamo Óscar D’León presenta ‘Regalo de Dios’, de Simón Díaz, pero sus movimientos no terminan de convencer a los tres jurados.

Finalmente, Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Pero te vas a arrepentir’, de Marco Antonio Solís. Su entrega es potente y recibe una lluvia de halagos.

Tras las seis presentaciones, el jurado decide que tres imitadores deben volver a cantar para definir quiénes se salvan: Óscar Agudelo, Martín Elías y Óscar D’León tienen una nueva oportunidad.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Rosas de otoño’, de J. Rial y G. Barbieri.

Yo Me Llamo Martín Elías interpreta ‘Cóndor herido’, de Diomedes Díaz Maestre.

Yo Me Llamo Óscar D’León se la juega con ‘Solo tengo un amor’, de Néstor Mili Bustillo.

El escenario se llena de emociones encontradas y la presión por la eliminación cobra factura en unos más que en otros.

