Yo Me Llamo Martín Elías se quiebra en el escenario y Amparo le dice que tiene prohibido llorar

En su más reciente presentación, el doble de Martín Elías se quiebra en el escenario y no logra cantar bien. Su voz falla y eso afecta la energía de su interpretación, lo que no pasa desapercibido para los jurados. Amparo asegura que se nota que no está feliz, mientras que Rey Ruiz es más directo y dice que el papel ya le queda grande.

'La Diva de Colombia' le dice que el artista original sabía cuándo "soltar y cuándo controlar la energía", y que él debe hacer lo mismo para entregar una buena presentación.

“No puedes venir acá y fallar, solo te faltó llorar. Tienes prohibido llorar aquí”, le advierte, porque según ella no se le nota que disfruta el escenario. Además, con su "intuición femenina", nota que algo le incomoda y que está nervioso y sufriendo durante sus presentaciones. “El escenario es para brillar, no para rendirte”, le dice, aclarando que sus palabras son con cariño porque sabe de su gran talento.

Por su parte, Rey Ruiz comenta con sinceridad que el personaje empieza a quedarle grande, pero Amparo aclara que no es cuestión de tamaño, sino de disciplina. La dupla de jurados le deja claro que debe encontrar el control técnico y la seguridad para seguir adelante en el concurso.

En el camerino, el doble de Martín Elías afirma que a pesar de las críticas se siente feliz y está dispuesto a aceptar lo que venga. Asegura que seguirá luchando por su carrera y por dar lo mejor en cada presentación.

