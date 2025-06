El compromiso que Mauricio Leal no cumplió por culpa del crimen que acabó con su vida

El 21 de noviembre de 2021, el país se conmocionó con la trágica noticia del homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. El crimen fue cometido por su hermano, Jhonier Leal, quien actualmente cumple una condena de 55 años de prisión.

Ahora, el otro hermano del estilista, Carlos Andrés García, concedió una entrevista en la que reveló detalles de la última conversación que tuvo con Mauricio, pocas horas antes de su muerte.

Desde la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde cumple una condena por abuso sexual a una menor de 14 años, Carlos Andrés habló con el programa Buen Día Colombia y contó que solía comunicarse con frecuencia con su familia. Justamente el 21 de noviembre, tuvo contacto con Mauricio y Marleny.

Última llamada de Mauricio Leal

“Ese día los llamé por teléfono. Mauricio, como siempre, contestó con cariño y me dijo que estaba cansado, que se iba a dormir temprano porque al día siguiente tenía que madrugar para atender a una reina”, recordó Carlos Andrés, sin imaginar que esa sería la última llamada con su hermano.

Según otras fuentes consultadas por el medio, la mujer a la que Mauricio iba a atender era Valeria Ayos, quien representó a Colombia en Miss Universo 2021, certamen celebrado en Israel y donde logró posicionarse entre las cinco finalistas. La ausencia del estilista ese día llamó la atención de sus colaboradores en el salón de belleza, hasta que horas después se confirmó el lamentable suceso.

Luego de hablar con Mauricio, Carlos Andrés también conversó con su madre, quien le contó que el martes siguiente tenía una cita médica para un chequeo en sus piernas. Como era costumbre, antes de colgar, ella le pidió la bendición.

El hermano menor del estilista agregó con tristeza: “Nunca imaginé que esa sería la última vez que escucharía sus voces. Hoy, ese momento se ha convertido en un recuerdo muy especial, una despedida inesperada que guardo en el corazón con profundo dolor y amor”.

Adicionalmente, en entrevista con Los Informantes, relató cómo se enteró del doble homicidio: “Llamé fue a una tía mía. Cuando contestó, estaba como loca, gritando, y yo le decía ‘tía, ¿qué le pasó?’. Me respondió: ‘Andrés, los mataron’. Yo pregunté ‘¿pero a quiénes?’. Y me dijo: ‘A Marleny y a Mauricio’. Casi me muero”.

