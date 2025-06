Cuánto dinero se llevó Yo Me Llamo Kany García al ser eliminada del programa

Yo Me Llamo Kany García fue eliminada del programa en el capítulo 100 y su salida generó todo tipo de reacciones, tanto entre sus compañeros como en redes sociales. Pero, además de la controversia que despertó su despedida, muchos televidentes se preguntaron cuánto dinero logró acumular durante su paso por el concurso de imitación.

Cuánto dinero ganó Yo Me Llamo Kany García

Durante el tiempo que hizo parte de la producción, Yo Me Llamo Kany García fue elegida en tres oportunidades como La Mejor de la Noche por Armonio, la herramienta de inteligencia artificial del programa que evalúa aspectos como afinación, interpretación y similitud con el artista original. Cada vez que recibió ese reconocimiento, obtuvo un premio de 10 millones de pesos, sumando un total de 30 millones.

Cabe recordar que estos reconocimientos, entregados a lo largo del concurso y no solo al final, representan una de las mayores motivaciones para los participantes. Entre las Sorpresas Millonarias que están en el Muro de los Famosos, se encuentran premios de hasta 100 millones de pesos, una cifra que todos anhelan alcanzar.

Pelea de Yo Me Llamo Kany García con los jurados

Es claro que la participación de la doble estuvo marcada por varias polémicas. María Ángel, nombre real de la imitadora venezolana, protagonizó momentos de tensión con los jurados debido a sus expresiones faciales y comentarios fuera del escenario, especialmente cuando no estaba de acuerdo con las devoluciones.

Precisamente en el capítulo 100, su último en competencia, Rey Ruiz le hizo un fuerte reclamo durante su evaluación. Le reprochó las caras que hacía mientras él hablaba, algo que no pasó desapercibido ni para el público ni para las presentadoras.

“Mira, me estás mirando como si te estuviera criticando, y no te estoy criticando. Me da pena decírtelo, pero no vi a Kany”.

Luego tomó la palabra César Escola y, mientras él hablaba, María Ángel colocó el micrófono en su base con fuerza y continuó haciendo gestos. Entonces, el jurado se quitó las gafas y dijo: “Lo voy a decir con mucho cariño: no venir al escenario con cara de ****”.

Fuera de cámaras, ya en el camerino con sus compañeros, la imitadora no ocultó su molestia: “Me arde la cara de la rabia”, aseguró visiblemente afectada.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.