"Me arde la cara de la rabia": Yo Me Llamo Kany García se molesta, pero Rey y César explotan

En el capítulo 100 de Yo Me Llamo, la imitadora de Kany García canta 'Duele menos'; sin embargo, durante la devolución de los jurados hay bastante tensión y esta aumenta cuando la participante abandona el escenario y habla con sus compañeros.

Rey Ruiz es el primero en hablar. Le gusta la voz, la siente con ímpetu, pero no encuentra a Kany sobre el escenario. “Cantaste bien, con ímpetu, pero que no se parece a Kany. La original es más suelta, no hay tanto melodrama. En la voz se me fue un poquito el color en la parte más gritada”.

Pelea de Yo Me Llamo Kany García con los jurados

La artista hace, con evidente incomodidad, varios gestos mientras él habla. Rey la nota y expresa: “Mira, me estás mirando como si te estuviera criticando y no te estoy criticando. Lo primero que te dije es que te ves como una artista original y cantaste bien. Pero hay que verlo desde el punto de vista de que son dos cosas: uno, imitar bien, y dos, imitar bien. Me da pena decírtelo, pero no vi a Kany cantar”.

Amparo Grisales, en contraste, sí percibe la impronta de Kany. No obstante, cuestiona el vestuario. “Para una noche de eliminación no es la ropa adecuada". César Escola está de acuerdo con Rey. “Sí está el color de Kany, pero estuvo muy melodramático. Coincido con el tema de la ropa. Es eliminación y yo me pongo la mejor ropa que tengo para ustedes”. Además, critica que haya permanecido “atada a la base del micrófono todo el tiempo, sin interactuar con el público” y agrega que no se puede involucionar ni dejar atrás los logros que ha venido sumando.

Mientras él habla, ella coloca el micrófono en su base con fuerza y sigue haciendo gestos. Entonces, César se quita las gafas y dice: “Lo voy a decir con mucho cariño: no venir al escenario con cara de ****”. Kany responde firme: “Voy a defender mi tema con capa y espada. Ella venía vestida así en el video original. Cometí el error de fijarme en el video original. Eso es lo que voy a acotar”.

Fuera de cámaras y en el camerino con sus compañeros, no oculta su rabia: “Me arde la cara de la rabia”, asegura al llegar al camerino.

