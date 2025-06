Yo Me Llamo Raphael se pronunció en redes tras el encontrón con Amparo Grisales

Unas recomendaciones sobre su gesticulación "cómica" y algunas interpretaciones fueron las que desencadenaron un tenso momento entre Yo Me Llamo Rapahel y el jurado del programa conformado por Amparo Grisales César Escola y Rey Ruiz durante el episodio emitido el pasado 4 de junio. Luego del incidente, el participante apareció en su cuenta oficial de Instagram para reaccionar a lo sucedido.

Mira también: Yo Me Llamo Raphael arrasa e impresiona a los jurados con su interpretación

"No pierdas tu objetivo escuchando comentarios sin razón. Sigue adelante amigo mío. Yo Me Llamo RAPHAEL", escribió el concursante junto a una foto de su participación en el formato de Caracol Televisión. Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues mientras unos le demuestran su apoyo, otros concuerdan con que debe recibir las críticas con humildad para acercarse cada vez más al personaje en cuestión.

Qué pasó con el imitador de Raphael en Yo Me Llamo

El doble fue el primer participante en subirse al escenario y cantar el exitoso tema musical 'Siempre estás diciendo que te vas'. Luego de la muestra de talento, escuchó las observaciones de los expertos, quienes optaron por hacerle varias recomendaciones y pedirle que se tomara los comentarios con buen sentido del humor y desde una posición receptiva.

Publicidad

Mira también: Yo Me Llamo Raphael llega con compañía especial, pero no resulta como espera: “no hubo conexión"

"Lo que digo es que no te pongas malacaroso (...) Muchas cosas erráticas, fue muy exagerado. O sea, el movimiento son erráticos, nada que ver, se te ve chistosito, no hay elegancia y la gestualidad y lo que te hemos dicho siempre de la mirada fija", dijo 'La Diva de Colombia', comentario que no fue recibido del todo bien por el hombre, quien aprovechó para decir que difería y que se guio del video original, calificando de "perfecta" la precisión.

Publicidad

Esto provocó malestar en la actriz, quien no dudó en contestarle con contundencia: "¿Y tú crees que lo hiciste bien? Bueno, entonces ya ganaste, mi amor, listo. No tengo nada más qué decir. Tranquilo, no te preocupes. Nunca están de acuerdo conmigo" , mencionó mientras las presentadora Laura Acuña y Melina Ramírez analizaban con preocupación el encuentro.

Mira también: César Escola se "electriza" con la sentida interpretación de Yo Me Llamo Raphael

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.