Mary Méndez se destapó sobre su matrimonio de siete años: "Mi familia estuvo muy en contra"

Mary Méndez se sentó junto a Cristina Estupiñán y le contó no solo cómo llegó a Bogotá con la esperanza de abrirse paso en la industria del entretenimiento, sino también la gran enseñanza que le dejó su divorcio. Inicialmente, la presentadora de La Red explicó que, aunque estaba muy enamorada y vivió momentos increíbles junto a su expareja, sus padres estaban en contra de ese vínculo.

Mira también: Mary Méndez, de La Red, sufrió accidente en una piscina: mostró cómo le quedó la herida

La revelación tuvo lugar cuando la entrevistadora le preguntó por el "porrazo" más grande que le había dejado una lección. Al respecto Méndez dijo: "Mi familia sabía que la vuelta no era por ahí, lo tenían completamente claro, la mamá sabe y los papás saben. Fue un gran porrazo, pero yo no le puedo llamar así porque viví años absolutamente maravillosos, construí, estuve acompañada de un hombre que en ese momento fue maravilloso conmigo", dijo.

Posteriormente, indicó que, aunque no obtuvo los resultados esperados en esta etapa de su vida, sí recibió un gran aprendizaje ya que decidió fundar empresa como parte de su proceso de sanación y enfocarse en sí misma para salir adelante.

Publicidad

Mira también: Mary Méndez mostró cómo se veía a los 17 años y le llovieron comentarios, ¿irreconocible?

"Yo no he dejado de creer en el amor, yo creo profundamente en el amor, pero yo ya no creo en el para siempre y no lo veo malo tampoco porque hoy en día vivir está en hoy, yo mañana no tengo idea qué vaya a pasar y yo puse todos mis huevos en una canasta y mi canasta era mi matrimonio", mencionó, añadiendo que tuvo muy claro, al igual que su exmarido, que no deseaban tener hijos y que querían disfrutar de la vida a través de los viajes.

Publicidad

Por último, se describió a sí misma como una persona muy generosa con sus sentimientos y explicó que, a pesar de que dentro de sus planes no está traer niños al planeta, considera que ha desarrollado muy bien el instinto maternal e intenta aplicarlo con las personas que hacen parte de su círculo más cercano, ya que constantemente se preocupa por su bienestar.

Mira también: Mary Méndez, de La Red, dejó ver el rostro de su pareja y se mostró muy enamorada

"Yo soy la que cuida, provee, la que siempre está pendiente de que todo el mundo esté bien, a mí eso no me cuesta", finalizó.