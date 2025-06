A qué hora es el partido de Colombia Vs. Perú este 6 de junio y qué producciones reemplazará

Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz son algunos de los convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina en los próximos enfrentamientos deportivos. El primero de ellos se llevará a cabo el próximo 6 de junio en el Estadio Metropolitano en Barranquilla como parte de la fecha 15 de las eliminatorias.

Mira también: Beso incluido: Yo Me Llamo Paquita la del Barrio se pone nerviosa con su invitado

Este evento lo pasarán por Caracol Televisión a partir de las 3:00 p.m., aunque el primer silbato sonará media hora después. Si bien es cierto que en esta primera fecha se enfrentan desafíos como algunas bajas sensibles (Luis Díaz por sanción y Jhon Córdoba, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré por lesión), el grupo se mantiene optimista con las indicaciones del director técnico Néstor Lorenzo.

Por su lado, el equipo peruano ha presentado ciertos problemas asociados al ámbito deportivo y de gestión en la federación que los convierte en un oponente que puede dar la batalla en el terreno de juego.

Publicidad

Mira también: Pipe Bueno vuelve a Yo Me Llamo: Le da una sorpresa al doble de Eduin Caz

Qué producciones de Caracol Televisión no se emitirán este 6 de junio

En ese orden de ideas, de 3:00 p.m. a 5:30 p.m. se transmitirá el partido Colombia VS. Perú para posteriormente dar paso de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Venezuela VS Bolivia, ocupando el lugar de las novelas de la tarde como lo son El Destino de Melek, Karsu y Todo por mi familia. Sin embargo, a las 7:00 p.m. la programación regresará a su horario habitual, por lo que los televidentes podrán disfrutar de Noticias Caracol, Yo Me Llamo, La Venganza de Analía y La Reina del Flow.

Publicidad

Dónde ver los capítulos de las novelas de Caracol Televisión

Si te perdiste algún episodio de nuestros programas puedes conectarte a www.caracoltv.com y ver contenido relacionado con entretenimiento y los formatos. Además, puedes revivir los últimos capítulos de todas las producciones que se emiten en pantalla, incluidas las del fin de semana: Sábados Felices, The Suso's Show, Expediente Final y Se Dice De Mí, de manera que puedes ponerte al día con los personajes invitados y la información que dan a conocer dentro de estos espacios.

Mira también: Quién es Yo Me Llamo Luis Alfonso; fue el mejor de la noche y revelan cuánto dinero ganó