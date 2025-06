Pipe Bueno vuelve a Yo Me Llamo: Le da una sorpresa al doble de Eduin Caz

La más reciente clase de Yo Me Llamo Eduin Caz en la Escuela de Yo Me Llamo se convierte en una experiencia inolvidable, pues sin esperarlo, recibe la visita sorpresa de Pipe Bueno, estrella de la música popular y exjurado del programa.

Antes de cantar a dúo el tema 'Entre botellas', compuesto por A. Hernández y Eduin Caz, el artista le ofrece consejos clave para mejorar su interpretación: “Quiero que mejores, que conozcas un poco más a profundidad lo que he podido ver de él para que lleves el personaje a otro nivel”.

Además, le entrega un objeto con valor sentimental: un sombrero (una tejana) que el verdadero Eduin Caz le regaló durante un encuentro en El Palenque de Monterrey. “Espero que te pase los poderes para que la rompas. Me lo cuidas. Te va a hacer ver más Eduin Caz que nunca, ni mandado a hacer”, le dice entre risas. Y le recuerda algo fundamental: “Cero rígido y disfruta. Solo tienes que ser Eduin Caz”.

El gesto emociona al participante, quien asume el reto con compromiso. Tras su show en el Templo de la Imitación, Rey Ruiz destaca su fuerza como intérprete; Amparo Grisales asegura que por fin vio a Eduin Caz en el escenario; y César Escola elogia los matices de su voz y el avance logrado.

