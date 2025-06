Qué tiene Margarita Ortega y por qué alertó a sus seguidores debido a su estado de salud

Margarita Ortega publicó este 5 de junio una foto desde lo que parece ser un cuarto de hospital exponiendo de esta forma las complicaciones de salud que ha presentado debido a unos dolores en la espalda. La presentadora posó acostada en una cama, sin maquillaje, mientras mostraba que una de sus manos estaba canalizada y ella permanecía en recuperación.

"Mi columna y yo. Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento acerca de lo aprendido, soy paciente, su paciente, pero con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas. En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar", escribió inicialmente.

Poco después, explicó que han sido días complejos que ha destinado a la reflexión y también a intentar entender los mensajes que le envía su cuerpo: "Quienes merodean por esta cuenta ya saben cómo 'andamos'... Mi columna y yo. Gracias a todos en Clínica del Country, mis ángeles de esta semana", mencionó.

Las reacciones en el post de Instagram no se hicieron esperar, pues seguidores, conocidos, colegas y amigos del medio se pronunciaron poco a poco para desearle pronta mejoría y recordarle que no se encuentra sola en esta etapa de su vida. Tal fue el caso del presentador de Día a Día Iván Lalinde, quien declaró que pronto estaría al rescate para brindarle todo su cariño.

"Márgara hermosa, aquí contigo", "Ya vamos a por ti", "Un abrazo grande", "Mejórate pronto, te envío toda mi buena energía", "Sentirse enfermo es a veces triste y preocupante, pero hay que seguir adelante con todo y dolor y que la fe sea más grande que ese dolor ❤️❤️❤️", "espero y confío en que te recuperes pronto 🌻 un abrazo gigante lleno de salud, confía en San Rafael Arcángel, siempre habrá alguien orando por ti ✨", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

En más de una ocasión, Margarita Ortega se ha mostrado transparente con sus admiradores, por lo que ha compartido momentos importantes como la boda de su hijo Emiliano y su viaje por Malta cuyo objetivo era perfeccionar el inglés como su segundo idioma.