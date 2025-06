Yo Me Llamo saldrá del aire temporalmente: qué pasará con Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola

¡En Caracol Televisión también se vive la fiebre del fútbol! Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz han analizado cuidadosamente las presentaciones de los dobles que se presentan en el Templo de la Imitación de Yo Me Llamo y, aunque la competencia se encuentra en uno de los momentos más importantes, cederá temporalmente su espacio para poder disfrutar de las Eliminatorias del Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Este jueves 5 de junio, habrá un cambio en la programación para dar lugar a dos partidos: Ecuador VS. Brasil y Chile VS. Argentina, que harán cambios en las novelas turcas que con normalidad se transmiten en la tarde y en una parte del horario prime. En este orden de ideas, El Destino de Melek saldrá en pantalla a partir de las 3:30 hasta las 5:15 p.m. para darle paso al primer encuentro deportivo de la jornada: Ecuador VS Brasil, que va desde las 5:15 p.m. a 8:00 p.m.

Cabe aclarar que no habrá Noticias Caracol, por lo que se transmitirá inmediatamente Chile VS. Argentina desde las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. (espacio en el que se emite Yo Me Llamo). Una vez terminado el enfrentamiento, se reanudará la emisión con pequeños ajustes, por lo que La Venganza de Analía se correrá de 10:00 p.m. a 11:00 p.m. y La Reina del Flow se emitirá desde las 11:00 p.m. con solo media hora al aire.

Es necesario mencionar que Yo Me Llamo regresará a su horario habitual el próximo 6 de junio con la presentación de Melina Ramírez y Laura Acuña, quienes se encargarán de dar a conocer novedades sobre la contienda, tal es el caso de la Noche de Eliminación y los concursantes que se encuentran en riesgo.

Dónde ver los partidos para el Mundial de 2026 de este 5 de junio

Gol Caracol tiene preparado un cubrimiento para estos dos compromisos, por lo que los fanáticos deberán conectarse al en vivo en televisión o disfrutar de los contenidos que publican en la página web y en las redes oficiales.

