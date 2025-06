Yo Me Llamo Paquita la del Barrio insulta y expone a César Escola: Él le reclama

La imitadora de Paquita la del Barrio interpreta 'Pobre pistolita', y desde los primeros versos logra que Amparo Grisales, se ríe, debido a la letra. Al finalizar el show, 'La diva de Colombia' asegura que la artista “hoy estuvo furiosa en el escenario”, tal como la original.

Mira también: Yo Me Llamo Raphael se pronunció en redes tras el encontrón con Amparo Grisales

Rey Ruiz también se divierte y comenta con picardía: “Cada vez que le dedicas canciones a César Escola, te salen mejor". Escola, aún en shock, aclara que la canción no va dirigida a él, a lo que la imitadora responde de forma contundente: “¿Estás seguro, inútil?”.

El comentario permite que se den más bromas. El jurado, intentando mantener el tono de humor, responde con ironía: “Todavía no te he dado esa oportunidad. No me has escuchado roncar. No confundas ronquido con bramido”.

Escola intenta redirigir la conversación hacia la técnica. La presentación se convierte en uno de los momentos más comentados de la noche, no solo por la interpretación vocal, sino por la manera en que Paquita, fiel a su personaje, se mete en la piel de la original y no se guarda nada.

Mira también: Yo Me Llamo Kany García le dio tremendo regalo a la imitadora Mini de Mon Laferte: "De tu madrina"

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.