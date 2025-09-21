Luna Báxter, de La Influencer, se confiesa sobre la razón por la que terminó su última relación

La actriz Luna Báxter se encuentra en un momento clave de su carrera gracias a su participación en la serie La Influencer, donde interpreta a una mujer millonaria, ambiciosa y políticamente incorrecta. Según confesó, este personaje le dio la libertad de explorar una faceta diferente y compleja, que la acercó de manera única a la experiencia teatral dentro del mundo audiovisual.

Fue decisión de Báxter que su personaje hablara tanto en inglés como en español, un rasgo que le permitió construir una figura con múltiples matices. La actriz asegura que este trabajo es uno de los más retadores y enriquecedores de su trayectoria, precisamente por la posibilidad de darle vida a una mujer privilegiada, con contradicciones y rasgos que la hacen más auténtica.



Luna Báxter habla de su ex

En la trama, su personaje vive un romance a distancia con Salvador, situación que no le resulta ajena, pues ella misma atravesó una experiencia similar en su vida personal. Durante dos años mantuvo una relación con una persona que conoció a través de una red social destinada a profesionales cuyas obras habían sido publicadas. En ese tiempo, Luna se encontraba en una gira por Estados Unidos y fue en Nueva York donde conoció a quien conquistó su corazón.

Aunque ambos hicieron esfuerzos para sostener la relación, ella viajando constantemente y él buscando acercarse, la distancia terminó por imponerse. “Los kilómetros pudieron más que el sentimiento”, reconoció la actriz al recordar esa etapa de su vida.

Hoy, con la serenidad que da el tiempo, Luna Báxter asegura que mantener una relación a distancia es un desafío complejo y que, de llegar a enfrentar nuevamente una situación similar, se lo pensaría dos veces antes de apostar por un amor de esa naturaleza.

