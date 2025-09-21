En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Luna Báxter, de La Influencer, se confiesa sobre la razón por la que terminó su última relación

Luna Báxter, de La Influencer, se confiesa sobre la razón por la que terminó su última relación

Luna Báxter estuvo dos años con una persona que conoció a distancia, mantuvo su relación a través de redes sociales, sin embargo, el amor tuvo que terminar debido a los kilómetros de distancia que los separaban.

Publicidad

Publicidad

Publicidad