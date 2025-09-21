Exparticipante del Desafío habla de maltrato e imitadores de Yo Me Llamo terminaron: resumen La Red

En este capítulo de La Red, Deisy se abre ante las cámaras y da detalles sobre su dura infancia, desde los 13 años vivió sola, pues pensó que así “sería una boca menos que alimentar” en su casa, donde ya había muchos problemas económicos.

La deportista, participante del Desafío del Siglo tuvo muchos trabajos, entre ellos uno en una barbería, donde se enamoró por primera vez, sin saber que su novio la maltrataría y la tendría trabajando dos años sin paga, dejándola en la calle.

Por otro lado, Paola Usme y Potro se casaron tras cinco años de relación, las cámaras del programa estuvieron presentes en la ceremonia y varios invitados dieron noticias como Marcela Reyes, quien habló de la dura circunstancia que pasa con su exesposo, quien está desaparecido en México.

El ‘negro’ Salas también dio el “sí” junto a su pareja en Cali, gracias a la presencia de La Red puedes ver todos los detalles de la boda, incluso los momentos en los que los novios estaban más que nerviosos por la ceremonia.

Finalmente, el imitador de Bob Marley habla de su relación conYo Me Llamo Ángela Aguilar, con dolor dice que hace dos meses terminaron debido a la distancia, sin embargo, anunció que está listo para volver a enamorarse.

