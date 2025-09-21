En vivo
Caracol TV  / La Red  / Exparticipante del Desafío habla de maltrato e imitadores de Yo Me Llamo terminaron: resumen La Red

Exparticipante del Desafío habla de maltrato e imitadores de Yo Me Llamo terminaron: resumen La Red

Desde los 13 años Deisy, del Desafío del Siglo vive sola, en este capítulo de La Red, además de hablar de la joven, también te mostramos dos románticos matrimonios y te contamos qué ha sucedido en el romance de Yo Me Llamo Bob Marley y la imitadora de Ángela Aguilar.

