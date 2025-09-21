Yo Me Llamo Bob Marley dice qué pasó con la imitadora de Ángela Aguilar, ¿se murió el amor?

En la pasada edición de Yo Me Llamo no solo hubo talento sobre el escenario, también surgió una historia de amor que sorprendió a los televidentes. El imitador de Bob Marley y la imitadora de Ángela Aguilar vivieron un romance que, aunque hoy está en pausa, dejó recuerdos imborrables.

Lee más: Deisy, del Desafío, se fue de su casa a los 13, vivió en la calle y fue maltratada por un exnovio



Él contó ante las cámaras de La Red que lo suyo fue algo inesperado, con el paso de los días dentro del programa, la cercanía se transformó en cariño, y el cariño en una relación que continuó más allá de la competencia. Tras la salida del reality, ambos se dieron la oportunidad de viajar, salir juntos y disfrutar de su compañía en un entorno más íntimo.

Uno de los gestos más especiales de la relación llegó de parte de ella: un relicario con fotos de ambos que él aún conserva y utiliza como símbolo de lo que vivieron. Sin embargo, pese a la intensidad del vínculo, la distancia comenzó a jugarles en contra, pues ella vive en otro país. Hace dos meses decidieron separarse, aunque no fue una despedida fácil.



Yo Me Llamo Bob Marley y Yo Me Llamo Ángela Aguilar

El imitador recordó que, en el momento de decir adiós, corrió al aeropuerto para poder verla por última vez. “Hice lo imposible para despedirme de ella”, confesó, dejando claro que los sentimientos fueron reales y profundos, además, incluso confesó sin problemas que "me enamoré”, agregó. Aunque actualmente ya no son pareja, mantienen contacto esporádico por mensajes de texto, aunque no a diario. Él asegura estar agradecido por lo vivido, pero también abierto a nuevas oportunidades y a conocer a alguien más.

Lee más: Luna Báxter, de La Influencer, se confiesa sobre la razón por la que terminó su última relación

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.