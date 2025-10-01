Actualizado: 1 de oct, 2025
Caracol TV Desafío Siglo XXI Camilo pierde chance con Gio por oferta que le rechazó a Omega en el 'Desafío'
En el capítulo del Desafío Siglo XXI, exactamente en el minuto 1:01:18, los integrantes de Omega le empiezan a contar a Juan, el capitán, que Gio les pidió que no envíen ningún castigo a Gamma, luego de terminar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo
