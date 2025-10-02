Participantes del Desafío que se fracturaron en el reality y cómo lucen ahora

Muchos han sido los participantes del reality de los colombianos que han resultado lesionados en medio de las pruebas y, aunque la producción de Caracol Televisión cuenta con un equipo de paramédicos que está atento a auxiliar a quienes lleguen a sentirse indispuestos en el terreno de juego, hay casos que deben ser escalados debido a la gravedad de la situación. Te contamos aquí qué exparticipantes resultaron fracturados en el programa.

Potro sufrió fractura en el Desafío 2022

La Súper Humana, que en ese momento representaba a Gamma, salió al Box Azul decidida a darle ventaja a su equipo; sin embargo, corrió con mala suerte, pues terminó cayendo desde varios metros de altura luego de que no pudiera pasar correctamente por encima de unos cilindros. Las cámaras grabaron el momento exacto en el que la extremidad de la joven terminó partida, por lo que tuvo que ser examinada de inmediato.



Tras su llegada al hospital, a la joven le pusieron seis tornillos y una platina en el tobillo.



Guajira compitió fracturada en la recta final del Desafío 2024

Luego de ayudar a Kevyn obtener el primer puesto del programa, Kelly Ríos concedió una entrevista exclusiva para Caracoltv.com, en donde explicó que compitió con una fractura en la recta final del programa y añadió que decidió no poner el caso en conocimiento de los especialistas porque sabía que tendría que abandonar La Ciudad de las Cajas.

"En la primera prueba de contacto me fracturé este dedo, ahí lo pueden ver. Este dedo está fracturado y me lo tuve que operar. En la prueba de los cien millones me partí acá (señala el mentón)", explicó la ahora presentadora.



María C. se fracturó un dedo en el Desafío 2025

En medio de programa El Sentenciado, de Caracol TV, la exintegrante de la casa Omega admitió que pasó varios días en el programa con un intenso dolor en el pie; sin embargo, con el paso del tiempo logró adaptarse a esta sensación y seguir compitiendo en cada uno de los boxes. Fue hasta que salió del formato, que puso especial atención a este padecimiento.

"Físicamente estaba desgastada, no me cabía un solo morado en el cuerpo y además tengo fracturado un dedo”, dijo la exreina de belleza, detallando que la parte de su cuerpo que se vio comprometida fue el hallux, conocido coloquialmente como el dedo gordo del pie.

