En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Se define la última mujer que portará el chaleco, ¿quién será?

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Se define la última mujer que portará el chaleco, ¿quién será?

No te pierdas esta noche el Desafío, en donde Alpha, Omega y Gamma se enfrentarán en el Box blanco. Mira todos los detalles de este capítulo 64 a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Se entregará el último chaleco de las mujeres, ¿quién lo portará?
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Se entregará el último chaleco de las mujeres, ¿quién lo portará?
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 1 de oct, 2025
REFRESCAR
  • 08:21 p. m.
    Empieza prueba de Sentencia, Premio y Castigo

    Alpha, Omega y Gamma se enfrentan en el Box Blanco, ¿quién ganará? Descúbrelo.

  • 08:19 p. m.
    Pelea de Gamma y Omega beneficia a Tina

    En medio de la llamada con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, le pregunta a Tina si Omega gana, ¿ella se salvaría del chaleco? Frente a esto, le responde que no sabe, porque esto es un juego. Posteriormente, cuestionan a Miryan por el mismo tema, y ella sorprende con su respuesta.

  • 08:13 p. m.
    Gio habla de su novia

    Gio revela que lleva 6 años con su novia y luego muestra fotos de cuando fue militar.

  • 08:09 p. m.
    Katiuska lanza advertencia a Juan

    Al inicio del capítulo 64 del Desafío Siglo XXI, Miryan se le acerca a Katiuska para preguntarle cómo está. Ella le indica que no está afectada por el chaleco, sino por le habló Juan recientemente. Afirmó que en ningún momento le ha hablado mal, para que le respondiera de esa manera.

  • 08:04 p. m.
    Miryan habla de Potro

    En la casa Omega, Miryan dice que Potro se está convirtiendo en Zambrano, el capitán de Gamma.

Publicidad

Publicidad

Publicidad