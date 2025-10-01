🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Se define la última mujer que portará el chaleco, ¿quién será?

Pelea de Gamma y Omega beneficia a Tina

En medio de la llamada con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, le pregunta a Tina si Omega gana, ¿ella se salvaría del chaleco? Frente a esto, le responde que no sabe, porque esto es un juego. Posteriormente, cuestionan a Miryan por el mismo tema, y ella sorprende con su respuesta.