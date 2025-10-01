Alpha, Omega y Gamma se enfrentan en el Box Blanco, ¿quién ganará? Descúbrelo.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Se define la última mujer que portará el chaleco, ¿quién será?
capítulo 64 a las 8:00 p.m.
08:21 p. m.Empieza prueba de Sentencia, Premio y Castigo
08:19 p. m.Pelea de Gamma y Omega beneficia a Tina
En medio de la llamada con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, le pregunta a Tina si Omega gana, ¿ella se salvaría del chaleco? Frente a esto, le responde que no sabe, porque esto es un juego. Posteriormente, cuestionan a Miryan por el mismo tema, y ella sorprende con su respuesta.
08:13 p. m.Gio habla de su novia
Gio revela que lleva 6 años con su novia y luego muestra fotos de cuando fue militar.
08:09 p. m.Katiuska lanza advertencia a Juan
Al inicio del capítulo 64 del Desafío Siglo XXI, Miryan se le acerca a Katiuska para preguntarle cómo está. Ella le indica que no está afectada por el chaleco, sino por le habló Juan recientemente. Afirmó que en ningún momento le ha hablado mal, para que le respondiera de esa manera.
08:04 p. m.Miryan habla de Potro
En la casa Omega, Miryan dice que Potro se está convirtiendo en Zambrano, el capitán de Gamma.