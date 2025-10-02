Los 16 participantes que pasan a la etapa de dos equipos del ‘Desafío’: sigue una prueba crucial

En el capítulo 65 del Desafío Siglo XXI se vivió el último Desafío a Muerte entre mujeres en la etapa de tres equipos, y allí se definió quiénes son las mejores competidoras que se unen al grupo de los hombres para conformar a los 16 participantes que avanzan a la siguiente fase.

Quiénes pasan a la etapa de dos equipos del Desafío

Cabe recordar que desde el pasado jueves 25 de septiembre, cuando se disputó una intensa prueba de hombres en el Box Negro en la que Cris resultó eliminado, se conoció la lista de los hombres clasificados:



Gio (Gamma)

Potro (Gamma)

Zambrano (Gamma)

Camilo (Omega)

Rata (Omega)

Eleazar (Alpha)

Juan (Omega)

Leo (Alpha)

Ahora, tras la definición femenina, estas son las mujeres que aseguraron su cupo:

Rosa (Gamma)

Mencho (Gamma)

Yudisa (Gamma)

Tina (Alpha)

Valentina (Alpha)

Manuela (Alpha)

Grecia (Gamma)

Katiuska (Omega)

Con esto, se completó el grupo de 16 competidores que entran en la etapa de dos equipos.

Lo próximo será el Desafío de Capitanas, pues antes de despedir a los concursantes, Andrea Serna anunció que tenía tres brazaletes. El de Omega ya fue asignado a Katiuska, pero falta que Alpha y Gamma decidan qué mujer los representará en esta importante prueba en la que un equipo deberá bajar bandera.



¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Desafío 2025?

El ganador del Desafío Siglo XXI tiene asegurados 1.200 millones de pesos, uno de los premios más altos que se entregan en un reality en Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, esa cifra puede ser mucho mayor si el finalista llega con el dinero acumulado durante la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.