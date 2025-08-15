Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote La Venganza de Analía 2 DK
Caracol TV  / La Venganza de Analía  / Mejía presiona a Sofía para que acabe con su vida: ¿Analía logra salvarla?

Mejía presiona a Sofía para que acabe con su vida: ¿Analía logra salvarla?

Tras enterarse de su intento de traición, Mejía busca a su hija Sofía y se da cuenta de que ella era aliada de Analía. Luego, la incita para que acabe con su vida: ocurre algo inesperado.