"No te burles de mí": Amparo Grisales y Pipe Bueno discuten por un malentendido en Yo Me Llamo Tras la presentación de Yo Me Llamo Ángela Aguilar, los jurados hablan sobre la sensualidad de la original y de la imitadora, pero Amparo Grisales y Pipe Bueno difieren en sus opiniones. ¿Fue un malentendido?