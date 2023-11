Esta fue la primera presentación de Yo Me Llamo Shakira cuando participó en un programa chileno

Yo Me Llamo Shakira es una de las participantes que más progreso ha demostrado en sus presentaciones, pues ha logrado personificar a la barranquillera en cada una de las etapas en su carrera musical y ha recibido la aprobación de los jurados.

Esta doble ha despertado el interés de muchos colombianos que la ven en el Templo de la Imitación, pues incluso la cantante original destacó su trabajo por medio de una publicación en Instagram.

El nombre real de esta concursante es Andrea Correa, es chilena y justamente fue en su país natal que descubrió su talento para imitar a la intérprete de temas como 'Loba', 'Waka Waka' y 'Te Felicito'.

Con tan solo 19 años, esta joven se arriesgó en 'Yo Soy' cantando 'Suerte'. Se presentó ante Myriam Hernández , Antonio Vodanovic y Cristian Riquelme.

A pesar de haber entregado todo de sí, recorrer el escenario e imitar los movimientos de la barranquillera, sus esfuerzos no fueron suficientes y solo recibió la aprobación del Riquelme, quien le dijo que quería verla "al final del día" para tomar una decisión.

Todo parece indicar que no avanzó, pero las palabras del jurado la motivaron a seguir trabajando en su personaje y desde entonces ha utilizado sus redes sociales, como Instagram, para demostrar su evolución.

En sus publicaciones de años pasados se le puede apreciar recreando distintos looks de Shakira y promocionando presentaciones incluso a nivel internacional.

En el 2022 volvió al escenario de 'Yo Soy' y lo calificó como una revancha; pues logró tres estrellas verdes y conquistó a los televidentes. En este año avanzó en la competencia, se dio a conocer mucho más y siguió trabajando en su tributo a la original. Su última gala fue con el tema 'Inevitable'.

Yo Me Llamo Shakira actualmente cuenta con más de 90 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram y recibe comentarios donde resaltan su gran parecido.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.