Así reaccionó Yo Me Llamo Shakira al conocer qué opina la cantante sobre ella: "era mi mayor sueño"

En su regreso a la Escuela de Yo Me Llamo , la imitadora de Shakira no puede evitar mostrarse quebrada y con temor de salir de la competencia, pues es consciente de que el nivel está cada vez más alto y que no puede permitirse cometer errores, pues por ellos se puede estar quedando por fuera.

No obstante, la labor de Moisés Angulo y de Gina Medina es hacer que ella recupere su semblante para preparar su show en la Noche de Eliminación, por lo cual saben qué es aquello que la va a motivar, dado que a través de las redes sociales se dieron cuenta de algo que los dejó sin palabras y consideran que lo mismo pasará con esta doble.

En medio de esa búsqueda de confianza, Yo Me Llamo Shakira se da cuenta de que la barranquillera posteó una de sus presentaciones en las historias de su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 90 millones de seguidores, en la que escribió: "Increíble, pero cierto. ¡Mejor que la original!".

Esto causa que la participante del Templo de la Imitación quede totalmente impactada y vuelva a llorar, pero esta vez de felicidad y orgullo, dado que sigue sin creer que Shakira se haya fijado en ella y hable tan bien del trabajo que ha realizado al personificarla, algo que no le pasa a todo el mundo.

"No lo puedo creer, era mi mayor sueño que ella me reconociera y viera lo que yo hago", es lo primero que dice esta participante de Yo Me Llamo, quien no puede contener el llanto, ya que esta se convierte en su principal motivación para asegurar su cupo en la competencia musical, a pesar de que había tenido temor tras su más reciente espectáculo.

Con respecto a qué le diría a Shakira, la doble dice que: "la admiro demasiado, yo sé que en parte el ser guerrera para ella ha significado abrazar sus inseguridades para ser cada vez más fuerte y siento que también me está tocando vivir el proceso como a ella. La amo un montón, es una maravillosa mujer. Qué inspiración más grande que me haya subido a una historia, no lo puedo creer".

Todo esto hace que la imitadora de la cantante barranquillera se comprometa a dar lo mejor de sí y lucirse en el escenario, pues siente que ahora no solo debe cumplirse a sí misma, sino también a su artista favorita, quien tiene los ojos puestos en ella y le dio su aval por todo lo alto.